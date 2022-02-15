В Эстонии появится АЗС с рестораном, залом для мероприятий и жилыми помещениями
Продавец топлива Olerex приступил к строительству на развязке Вяо Таллиннской окружной дороги станции обслуживания площадью 2000 кв. метров.
Продавец топлива Olerex приступил к строительству на развязке Вяо Таллиннской окружной дороги станции обслуживания площадью 2000 кв. метров.
Двухэтажная станция обслуживания будет построена к концу этого года. На первом этаже помимо торгового зала и ресторана разместится многофункциональный зал для проведения мероприятий, а на втором этаже появится жилая зона: 13 арендных квартир площадью 16-25 кв. метров. В новой станции также расположится таллиннский офис Olerex.
За последние два года компания Olerex построила более десяти новых станций обслуживания. В прошлом году заправки были открыты в Раквере, Таллинне, Ийзаку, Икла, Отепя, Сауэ и Валга. Весной будет построена новая станция в поселке Турба в Харьюмаа. Прошлым летом Olerex открыла новую заправку в Квиссентали, в Тарту, а в середине октября в Килинги-Нымме. Станция обслуживания в Вяо станет 102-й по счету заправкой Olerex в Эстонии.
Сеть крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива Olerex включает 100 станций полного обслуживания, а также экспресс-заправки по всей Эстонии. Учрежденное в 1994 году предприятие основано на 100% эстонском капитале и обеспечивает работой порядка 800 человек. Olerex – единственная компания балтийского происхождения, имеющая заправочные станции во всех трех странах Балтии: помимо Эстонии у Olerex есть десять станций в Латвии и пять в Литве. Крупнейший налогоплательщик Эстонии Olerex Terminal владеет одним из самых современных в странах Балтии топливных терминалов в Таллиннском порту Мууга общим объемом 78 000 м3.