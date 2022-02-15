В Эстонии появится АЗС с рестораном, залом для мероприятий и жилыми помещениями

Двухэтажная станция обслуживания будет построена к концу этого года. На первом этаже помимо торгового зала и ресторана разместится многофункциональный зал для проведения мероприятий, а на втором этаже появится жилая зона: 13 арендных квартир площадью 16-25 кв. метров. В новой станции также расположится таллиннский офис Olerex.

За последние два года компания Olerex построила более десяти новых станций обслуживания. В прошлом году заправки были открыты в Раквере, Таллинне, Ийзаку, Икла, Отепя, Сауэ и Валга. Весной будет построена новая станция в поселке Турба в Харьюмаа. Прошлым летом Olerex открыла новую заправку в Квиссентали, в Тарту, а в середине октября в Килинги-Нымме. Станция обслуживания в Вяо станет 102-й по счету заправкой Olerex в Эстонии.