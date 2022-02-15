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Владимир Липаев приступил к работе послом России в Эстонии

Российский флаг. ФОТО: Maxim Shemetov

Новый посол России в Эстонии Владимир Липаев приступил к своим обязанностям, пишет Rus.ERR.

Об этом во вторник, 15 февраля, сообщило посольство РФ в Эстонии на своей странице в Facebook.

Дипломат Владимир Липаев был назначен послом России в Эстонии 15 декабря 2021 года приказом российского президента Владимира Путина.

Другим указом Путин освободил от обязанностей предыдущего посла РФ в Эстонии Александра Петрова, который покинул Таллинн в январе этого года.

Владимир Липаев (род. 1959) находится в системе МИД с 1981 года.

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