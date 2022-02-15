Владимир Липаев вступил в должность посла России в Эстонии

Об этом во вторник, 15 февраля, сообщило посольство РФ в Эстонии на своей странице в Facebook.

Дипломат Владимир Липаев был назначен послом России в Эстонии 15 декабря 2021 года приказом российского президента Владимира Путина.

Другим указом Путин освободил от обязанностей предыдущего посла РФ в Эстонии Александра Петрова, который покинул Таллинн в январе этого года.