Катки Ласнамяэ продолжат работу и весной

«В Ласнамяэ катанием на коньках можно насладиться в двух местах: на уютном катке в парке Тондираба и на ледовом круге стадиона Хярма. Хотя со вчерашнего дня COVID-справка для участия в спортивных мероприятиях на открытом воздухе не требуется, тем не менее, мы призываем всех двигаться рассредоточено и носить маску при тесном соприкосновении с другими людьми, например, в очереди», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Стадион Хярма с крупнейшим в Эстонии ледовым кругом расположен возле Ласнамяэской русской гимназии (ул. Коорти, 23). Освещенный ледовый стадион открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов. Коньки можно взять на прокат до 20:45.

Каток в парке Тондираба открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 21 часа и длительность билета составляет 60 минут. Каток под открытым небом расположен в западной части парка Тондираба и туда можно будет прийти со своими личными коньками (запрещены походные коньки и конькобежные коньки).

На прошлой неделе правительство приняло распоряжение, отменяющее с 14 февраля требование предъявлять COVID-справки на всех мероприятиях и для участия во всех видах деятельности, которые проводятся вне помещений. Упраздняя требование проверять COVID-cправки на мероприятиях вне помещений, правительство учитывало тот факт, что опасность передачи вируса на свежем воздухе меньше.