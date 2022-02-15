Россия начала возвращать войска с учений в места дислокации. ФОТО: Postimees

Подразделения Западного и Южного военных округов сегодня начинают возвращение с учений в свои воинские гарнизоны, сообщило Минобороны России. Накануне окончание части учений анонсировал министр Сергей Шойгу, остальные учения, по его словам, завершатся в скором времени. Заявления прозвучали на фоне острого кризиса вокруг Украины.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», - заявил представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

Для наглядности Минобороны опубликовало видео. На этих кадрах видна танковая колонна, движущаяся по пересеченной местности, а также погрузка танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на эшелоны.

Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после ученийhttps://t.co/BWI4YwLGjC pic.twitter.com/QVoQiDfdgr — РИА Новости (@rianru) February 15, 2022

Военные и техника возвращаются в места дислокации после учений в Крыму (аннексирован Россией в 2014 году), сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Организована погрузка боевой техники на железнодорожные эшелоны - танков, БМП и самоходок. Они вернутся в места постоянной дислокации, в том числе в Дагестан и Северную Осетию, следует из сообщения.

Западные страны с осени заявляют об угрозе российского нападения на Украину. Россия такие намерения отрицает, но одновременно проводит учения почти во всех округах. Значительное число войск находится недалеко от украинской границы. Учения проходят и на всех флотах ВМФ России.

Сигнал о смягчении?

Накануне, 14 февраля, министр обороны Сергей Шойгу побывал у президента Владимира Путина и доложил о ходе учений.

«Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время», - заявил Шойгу.

Эта новость прозвучала как сигнал с смягчению геополитической напряженности. До Шойгу у Путина побывал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он заявил, что есть шанс на дипломатическое урегулирования противостояния с Западом по Украине. На этой новости резко выросли котировки российской валюты - за несколько минут курс доллара упал более чем на рубль.

«Они [переговоры], конечно, не должны продолжаться вечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать», - сказал Лавров.

Во вторник в Москву приезжает недавно занявший свой пост канцлер Германии Олаф Шольц. Это будет первая личная встреча после ухода в отставку Ангелы Меркель, которая смогла наладить тесные отношения с Путиным. Они будут обсуждать кризис вокруг Украины, требования Москвы предоставить гарантии стратегической безопасности и «Северный поток-2», следовало из заявления Кремля. Шольц ранее избегал прямых ответов на вопросы о судьбе газопровода в случае вторжения России на Украину.

Путин на прошлой неделе проводил переговоры в Кремле с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главной темой также была Украина.

Учения и эвакуация

Масштабные учения Россия сейчас проводит вместе с Беларусью на белорусской территории, напомнил Конашенков: «Войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в данном учении, во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции».

Эти учения также вызвали обеспокоенность на Западе. Как и учения на российской территории, они воспринимались как гипотетическая подготовка к агрессии в отношении Украины.

Западные СМИ со ссылкой на представителей властей США на прошлой неделе сообщали, что российское вторжение может начаться 15-16 февраля. На фоне этих сообщений более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Некоторые страны начали эвакуировать дипломатов. США решили временно перенести свое посольство из Киева во Львов на фоне обострения геополитической ситуации, объявил накануне госсекретарь Энтони Блинкен.

Госдепартамент США также призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Беларуси «в связи с усилением необычной и вызывающей обеспокоенность российской военной активности вблизи границы с Украиной».

Президент США Джо Байден и премьер Британии Борис Джонсон накануне поговорили по телефону и сошлись в том, что остается «окно для дипломатии», воспользовавшись которым России должна отказаться от угрожающих действий в отношении Украины. Иначе - жесткие санкции.

Военные учения ФОТО: Getty Images

Заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в ответ на обвинения в агрессивных намерениях назвал их «странными и нелепыми». Он не согласился с тем, что в последние дни риторика Москвы смягчилась.

«Я не вижу никаких изменений в своей риторике, риторике министра иностранных дел или моих коллег. Они остаются последовательными в течение всего месяца. Нет никаких изменений в нашем поведении, как нет и изменений в том, как наши западные коллеги представляют ситуацию, - сказал дипломат. - Россия не может заниматься деэскалацией, потому что мы не занимались эскалацией. Пусть деэскалацией занимаются западные страны, которые раздули истерию в отношении приписываемых России планов».