Картина дня: бронза Силдару, подробности гибели полицейского и подача деклараций о доходах

Келли Силдару выиграла олимпийскую бронзу

Рано утром во вторник эстонка Келли Силдару завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по слоупстайлу среди женщин на Олимпиаде в Пекине. Читать далее…

Видео 〉 Дежавю: расстегнувшееся крепление помешало Силдару завоевать золото

На финальных соревнования по слоупстайлу наша спортсменка Келли Силдару завоевала бронзовую медаль. Результат фристайлистки мог бы быть лучше, но во второй попытке ее снова подвело лыжное крепление. Читать далее…

Депутаты Рийгикогу о ситуации вокруг Украины: «О чем договариваются Америка и Россия, мы узнаем намного позже»

Ситуация вокруг Украины продолжает накаляться. Американская разведка заявила, что, по ее данным, уже 16 февраля Россия может напасть на Украину. Кажется, что вот-вот начнется война, однако репортажи с места показывают, что украинцы хоть и готовы воевать за свою родину, в настоящую войну не верят и просто живут своей жизнью. Читать далее…

Подробности гибели полицейского: это был несчастный случай, уголовное дело прекращено

Прокуратура прекратила уголовное производство, в рамках которого расследовали обстоятельства произошедшего 28 октября прошлого года на стрельбище Ярвере в Вырумаа несчастного случая, который привел к гибели сотрудника группы быстрого реагирования. Расследование было прекращено, поскольку на основании собранных доказательств не было оснований подозревать кого-либо в совершении преступления, передает Postimees. Читать далее…

Правда скрыта за батальонами лжи

Из этой истории проще всего было бы слепить получасовую псевдодокументалку для канала НТВ – в один из циклов на выбор: «Кремлевская кухня», «Кремлевские дети» или «Кремлевские похороны». Читать далее…

Учиться на эстонском и сохранить родной язык - лучший вариант из существующих

Сейчас многие находятся перед выбором языка и программы обучения для своих детей. Я хочу привести примеры некоторых вопросов и сомнений, которые представители Союза родителей программы языкового погружения слышат от родителей будущих первоклассников, а заодно взглянуть на результаты прошлогодних экзаменов в основной школе, из которых ответы на некоторые вопросы найдутся сами собой. Читать далее…

Официально: с сегодняшнего дня можно подавать декларацию о доходах

Во вторник, 15 февраля, официально открылась возможность подавать декларацию о доходах физического лица. Налогово-таможенный департамент (НТД) советует не торопиться, ведь, как показывает практика, в первые дни в бюро ведомства могут образоваться очереди. Читать далее…

Урмас Суле: закрытия планового лечения нельзя исключать

Вчера в Эстонии было госпитализировано более 500 пациентов с Covid-19, это максимальное значение четвертой, омикронной волны пандемии. Такое число пациентов с коронавирусом ставит под удар и сами больницы, их способность работать, поскольку и вирус не щадит и ряды самих врачей. За неделю значительно выросло и число детей, поступивших в больницу с ковидом. Читать далее…