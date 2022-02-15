Электричество на бирже в среду подешевеет

Максимальный тариф 16 февраля зафиксирован на уровне 118,55 евро в период c 11 до 12 часов, а минимальным тариф будет в промежутке времени между 4 и 5 часами утра, когда цена составит 14,67 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

По сравнению со вторником, когда среднесуточная цена составляет 97 евро, электричество в среду подешевеет почти на 17%, пишет ERR.