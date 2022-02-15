В среду электричество на бирже подешевеет
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду, 16 февраля, составит 80,53 евро за мегаватт-час.
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду, 16 февраля, составит 80,53 евро за мегаватт-час.
Максимальный тариф 16 февраля зафиксирован на уровне 118,55 евро в период c 11 до 12 часов, а минимальным тариф будет в промежутке времени между 4 и 5 часами утра, когда цена составит 14,67 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
По сравнению со вторником, когда среднесуточная цена составляет 97 евро, электричество в среду подешевеет почти на 17%, пишет ERR.
Средняя цена электричества в январе составила 141,74 евро. Это в 2,6 раза больше, чем в аналогичный месяц 2021 года, когда электроэнергия продавалась на бирже в среднем по 53,55 евро за мегаватт-час.