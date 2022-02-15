Правительство пока не видит оснований для отмены ограничений

"Я предлагал продлить время работы ресторанов и других учреждений до часа ночи, но поскольку нагрузка на больницы увеличивается, то мы решили не менять действующие ограничения. К обсуждению этого вопроса мы вернемся в следующий вторник", - сказал в интервью радионовостям ERR министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.