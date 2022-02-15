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Правительство пока не видит оснований для отмены ограничений

Безлюдный Старый город Таллинна. ФОТО: Sander Ilvest

На фоне того, что в больницы поступает все больше пациентов с коронавирусом, правительство отложило возможную отмену вызванных COVID-19 ограничений, пишет Rus.ERR.

"Я предлагал продлить время работы ресторанов и других учреждений до часа ночи, но поскольку нагрузка на больницы увеличивается, то мы решили не менять действующие ограничения. К обсуждению этого вопроса мы вернемся в следующий вторник", - сказал в интервью радионовостям ERR министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.

"Будем смотреть на показатели заболеваемости, на количество пациентов больниц. Если нагрузка на больницы станет снижаться, то можно будет принимать следующие решения", - добавил министр.

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