Вт, 15.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Серия зверских убийств: суд не освободил приговоренного к пожизненному заключению

Серия зверских убийств: суд не освободил приговоренного к пожизненному заключению

Тюрьма. ФОТО: Tairo Lutter

Вируский уездный суд во вторник рассмотрел вопрос об условном освобождении приговоренного к пожизненному заключению за убийство человека и принял решение оставить его в тюрьме. Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что 15 февраля суд рассмотрел дело 47-летнего Альберта Солодова и пришел к выводу, что его досрочное освобождение необоснованно. Против его досрочного освобождения высказались также администрация Вируской тюрьмы и Вируская окружная прокуратура.

Ранее суд не освободил и других осужденных по делу об убийстве в деревне Сака в 1994 году - 52-летнего Олега Борисова и 52-летнего Андриана Ояла.

Ида-Вируский уездный суд в феврале 1996 года приговорил Альберта Солодова и его подельников Андриана Ояла и Олега Борисова за зверское убийство пятерых стариков к смертной казни, а после отмены смертной казни к пожизненному заключению.

Уроженцы Кохтла-Ярве Ояла, Солодов и Борисов осенью 1994 года убили в деревне Сака пятерых стариков. Серия убийств произошла с 9 по 13 октября. Борисова в суде обвиняли в убийстве двух пожилых людей.

Преступники избивали своих жертв до смерти, а потом поджигали дома, чтобы скрыть следы преступления.

Зверские убийства в то время привлекли большое внимание общественности, хотя уровень преступности в 1990-х годах был куда выше, чем сейчас в Эстонии.

Речь идет о первом случае в восстановившей независимость Эстонии, когда в убийстве обвиняли сразу трех преступников.

Начало отбытия наказания всем троим ведет отсчет с момента их задержания 19 октября 1994 года.

По закону, приговоренных к пожизненному заключению можно условно освободить, если они отбыли в тюрьме 25 лет. Этот срок подошел у всех троих в 2019 году, однако тогда суд не посчитал обоснованным освобождать их.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back