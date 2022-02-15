Серия зверских убийств: суд не освободил приговоренного к пожизненному заключению
Вируский уездный суд во вторник рассмотрел вопрос об условном освобождении приговоренного к пожизненному заключению за убийство человека и принял решение оставить его в тюрьме. Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что 15 февраля суд рассмотрел дело 47-летнего Альберта Солодова и пришел к выводу, что его досрочное освобождение необоснованно. Против его досрочного освобождения высказались также администрация Вируской тюрьмы и Вируская окружная прокуратура.