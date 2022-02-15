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Латвия подарит Украине систему ПВО

Флаг Украины. ФОТО: Mihkel Maripuu

В ответ на агрессивные действия России латвийское правительство сегодня на закрытом заседании поддержало передачу системы противовоздушной обороны Stinger в дар Вооруженным силам Украины, пишет Rus.TVNET.

На прошлой неделе правительство Латвии уже одобрило отправку индивидуальной экипировки в Украину. В Министерстве обороны не уточнили, какого вида экипировка будет отправлена.

В январе Минобороны сообщило, что Латвия также направит в Украину ракетную систему противовоздушной обороны Stinger и сухие пайки.

Учитывая обоснованные опасения и необходимость укрепления обороноспособности Украины, министры обороны стран Балтии на встрече в Литве в конце прошлого года подчеркнули немедленную готовность оказать невоенную и военную поддержку Украине, в том числе поставками вооружения.

В последние месяцы наблюдается активизация российских сил у границ Украины. США и ЕС пригрозили России жесткими экономическими санкциями, если она нападет на Украину.

Stinger - одна из наиболее распространенных, испытанных и эффективных в боевых условиях индивидуальных систем противовоздушной обороны, которой пользуются многие страны-союзники Латвии, такие как США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Литва.

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