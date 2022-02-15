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Российский президент встретился с немецким канцлером; минобороны заявило о завершении учений российских войск в ближайшее время; в НАТО говорят, что пока не видят признаков деэскалации со стороны России, передает Би-би-си.

Российский президент Владимир Путин встретился в Москве с немецким канцлером Олафом Шольцем, минобороны заявило о завершении учений российских войск в ближайшее время, в НАТО говорят, что пока не видят признаков деэскалации со стороны России. Последние события и заявления вокруг Украины - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Путиным призвал избежать эскалации в регионе, а также выразил надежду на продолжение дипломатических усилий. Шольц прилетел в Москву из Киева, где накануне встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Германии Олаф Шольц ФОТО: Reuters

"В конце концов мы несем ответственность за то, чтобы в Европе не было войны", - сказал канцлер после окончания "рабочего завтрака" с Путиным, который длился около трех часов.

Путин сказал, что полностью с ним согласен.

"По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно, нет!" - ответил Путин на вопрос о войне в Европе.

Западные страны подозревают Россию в намерении осуществить новое вторжение на территорию Украины. По словам лидеров США и НАТО, Москва концентрирует войска на украинских границах и ее действия свидетельствуют о подготовке наступательной операции.

Россия подобные планы отрицает, но потребовала юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды.

"Россия не может закрывать глаза на то, что США и Североатлантический альянс достаточно вольно, в свою пользу, трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах", - сказал на встрече с Шольцем Путин.

В ответ Олаф Шольц заявил, что расширение НАТО на восток не входит в повестку дня альянса.

Канцлер Германии сказал также, что убежден, что кризис все еще можно предотвратить путем дипломатических переговоров: "Возможности дипломатии далеко не исчерпаны".

Минобороны: учения российских войск завершатся в ближайшее время

Подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учений в свои воинские гарнизоны, сообщило минобороны России. Накануне окончание части учений анонсировал министр Сергей Шойгу, остальные учения, по его словам, завершатся в скором времени.

Военные и техника возвращаются в места дислокации после учений в Крыму (аннексирован Россией в 2014 году). Они вернутся в места постоянной дислокации, в том числе в Дагестан и Северную Осетию.

На новости об отводе войск на Украине и в НАТО отреагировали сдержанно.

"Из Российской Федерации постоянно раздаются разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод - поверим в деэскалацию", - так отреагировал на новость о завершении учений министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что пока не видит никаких доказательств вывода российских войск от границы с Украиной.

"Пока мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах, не видим никаких признаков сокращения российского военного присутствия на границах Украины. Мы будем продолжать следить и внимательно следить за тем, что делает Россия. Но поступающие из Москвы сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия дают нам некоторые основания для осторожного оптимизма", - заявил Столтенберг.

Вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР

Флаг ДНР в Донецке ФОТО: Reuters

Российская Госдума поддержала предложение КПРФ обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Украинская сторона уже отреагировала на голосование Госдумы. "В случае одобрения решения Госдумы России о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР", это будет означать, что Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.