NY Times: в допинг-пробе Валиевой найдены следы трех препаратов для сердца, запрещенный – один

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы, фигурировавшие на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) 14 февраля. Достоверность документов подтвердил человек, принимавший участие в слушании, пишет Sports.ru.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-тест Валиевой, взятый 25 декабря на чемпионате России, дал положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

По данным The New York Times, помимо триметазидина, в пробе Валиевой также обнаружили разрешенные гипоксен и L-карнитин.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что подобное сочетание препаратов необычно для спортсмена.

«Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно – нет», – сказал Тайгерт.