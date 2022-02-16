Президент провозгласил поправки в Законе о государственном пенсионном страховании

Об этом сообщила канцелярия президента, напомнив, что законопроект призван решить проблемы, возникшие в ходе применения Закона о государственном пенсионном страховании, и обеспечить правовую ясность.

Согласно поправкам в Закон о государственном пенсионном страховании, в сентябре пенсия по потере кормильца будет выплачиваться учащимся в возрасте 18–24 лет независимо от того, внесены ли данные об учебе в Инфосистему образования Эстонии или нет.

Получатели пенсии, которые проживают за границей, смогут в дальнейшем предоставить доказательства того, что они живы, посредством электронных каналов.

Также новая версия закона предусматривает, что период, в который человек являлся членом правления или контрольного органа юридического лица, будет включен в трудовой стаж, если в этот период уплачивался социальный налог.

Согласно утвержденным президентом поправкам к Закону о накопительных пенсиях, если человек с отсутствующей трудоспособностью вышел на пенсию со второй пенсионной ступенью, он может снова начать накапливать пенсию во второй ступени или приостановить выплаты пенсии, если он еще не достиг пенсионного возраста и его трудоспособность восстановилась.

Президент также провозгласил поправки, предложенные комиссией по социальным делам, которые обеспечат, чтобы выплачиваемые для смягчения роста цен на энергию пособия невозможно было арестовать в качестве оплаты долга. Также компенсации не будут учитываться в качестве дохода при выплате пособия по безработице.