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Ошибка медиков вычеркнула женщину из списка живых

ФОТО: Артур Куус ФОТО: Illustratsioon Artur Kuus

В начале февраля в доме попечения Villa Alfred в Кунда умерла 85-летняя женщина, прожившая там несколько недель. Около 6 утра в дежурную часть поступил вызов, и прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть: лицо акроцианозное, пульса нет, дыхания нет, окоченение всего тела. Вскоре Вийви, 50-летней дочери покойной (имя изменено, настоящее имя Postimees известно), было отправлено печальное извещение, и она начала готовиться к похоронам матери.

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«В центре семейной медицины мне ответили, что я больше не числюсь в их списках, меня удалили отовсюду», – говорит Вийви. – Ситуация действительно ужасная: не представляю, что было бы, если бы что-то действительно случилось с моим здоровьем».

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