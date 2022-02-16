Ошибка медиков вычеркнула женщину из списка живых

В начале февраля в доме попечения Villa Alfred в Кунда умерла 85-летняя женщина, прожившая там несколько недель. Около 6 утра в дежурную часть поступил вызов, и прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть: лицо акроцианозное, пульса нет, дыхания нет, окоченение всего тела. Вскоре Вийви, 50-летней дочери покойной (имя изменено, настоящее имя Postimees известно), было отправлено печальное извещение, и она начала готовиться к похоронам матери.