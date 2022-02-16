Мбаппе — лучший в мире на данный момент

«В первом тайме мы играли хорошо, но после перерыва приложили ещё больше усилий и добились своего. Килиан Мбаппе? Он необычный игрок, он наглядно продемонстрировал это своим голом. Для меня на данный момент он лучший. Я счастлив. Мы выиграли большой матч у классной команды. Всегда приятно побеждать дома», — цитирует португальца сайт УЕФА.