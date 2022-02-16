В сети Telia нарушена услуга голосовой связи

Из-за аварии может не проходить часть звонков в сети Telia, сейчас проблема касается ориентировочно десяти процентов звонков с мобильных телефонов.

Кроме того, нарушена работа диспетчерского центра для бизнес-клиентов Telia.

Telia занимается устранением неполадки и сообщает, что она не связана с хакерской атакой.

Telia напоминает, что при нарушениях мобильной связи в экстренных ситуациях можно звонить по номеру 112 через сети других операторов. Для этого нужно достать из телефона SIM-карту или перезагрузиить телефон и вместо PIN-кода позвонить по номеру вызова экстренной помощи.