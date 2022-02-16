Ср, 16.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В сети Telia произошел сбой: некоторые услуги уже восстановлены

Разговор по телефону. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

Техническая проблема, ставшая причиной сбоя в работе голосовой связи Telia, постепенно решается, и некоторые услуги уже восстановлены.

С 13.00 функционирование услуги колл-центра Telia для бизнес-клиентов постепенно начало восстанавливаться, а это значит, что клиенты предприятий уже могут обращаться к разным поставщикам услуг по телефону.

Также была восстановлена работа собственного колл-центра Telia.

Все еще могут быть сбои в работе мобильной голосовой связи, и в настоящее время приоритетом Telia является решение этих проблем.

Telia напоминает, что при нарушениях мобильной связи в экстренных ситуациях можно звонить по номеру 112 через сети других операторов. Для этого нужно достать из телефона SIM-карту или перезагрузиить телефон и вместо PIN-кода позвонить по номеру вызова экстренной помощи.

Telia приносит извинения за неудобства и благодарит клиентов за понимание.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back