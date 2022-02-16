В сети Telia произошел сбой: некоторые услуги уже восстановлены

С 13.00 функционирование услуги колл-центра Telia для бизнес-клиентов постепенно начало восстанавливаться, а это значит, что клиенты предприятий уже могут обращаться к разным поставщикам услуг по телефону.

Также была восстановлена работа собственного колл-центра Telia.

Все еще могут быть сбои в работе мобильной голосовой связи, и в настоящее время приоритетом Telia является решение этих проблем.

Telia напоминает, что при нарушениях мобильной связи в экстренных ситуациях можно звонить по номеру 112 через сети других операторов. Для этого нужно достать из телефона SIM-карту или перезагрузиить телефон и вместо PIN-кода позвонить по номеру вызова экстренной помощи.