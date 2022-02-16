Волостное собрание Виймси намерено сократить возможность строительства на полуострове новых жилых домов

Волостное собрание Виймси на заседании 15 февраля инициировало составление новой общей планировки волости, которая коснется всей административной территории Виймси, включая острова Найссаар, Прангли, Акси, Кери, Крясули, Кумбли, Сейнакари, Тийрлоод, Пандью, Вулликрун, Силликрун, Сепакари, Ханекари, Лоокари и Лахесаар.

Общая планировка Найссаара была составлена еще 10 июня 1997 года, действующая общая планировка материковой части Виймси — 11 января 2000 года, а общая планировка острова Прангли — 10 октября 2000 года. Сегодня прошло более 20 лет с момента их утверждения.

В своем решении об инициировании общей планировки волостное собрание в качестве одной из важных целей определило ограничение иммиграции населения путем определения целевого назначения земельных участков и упорядочивания землепользования.

«Считаем необходимым определить целевое назначение участков недвижимости таким образом, чтобы приоритет был за территориями, способствующими созданию местных рабочих мест, разнообразной сети услуг (торговые, культурные, образовательные учреждения) и рекреационных зон, а не ведущими за собой дальнейший рост населения», — сообщил председатель волостного собрания Лаури Хуссар.

В целях сокращения поездок местных жителей на работу в Таллинн в процессе планирования будут обсуждаться возможности создания местных учебных заведений, рабочих мест и технической инфраструктуры. Также планируется разработать принципы поддержки и организации возобновляемой энергии в волости Виймси.

Также предусматривается использование и расширение лесных массивов и сохранение существующих природоохранных территорий. «Одним из приоритетов общей планировки является реализация принципов экологической устойчивости, в том числе защита природных объектов и природных ресурсов, охраняемых на уровне волостного самоуправления», — сказал волостной старейшина Иллар Леметти.