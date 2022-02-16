В Валгамаа выехал с дороги перевозивший школьников автобус

В 8.11 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кунги волости Тырва перевозивший школьников автобус врезался в снежный вал и застрял, передал Лыунаский спасательный центр.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, находившиеся в автобусе трое детей и учитель уже успели выйти и продолжить путь.