В Валгамаа выехал с дороги перевозивший школьников автобус
В среду утром в Валгамаа перевозивший школьников автобус выехал с дороги.
В среду утром в Валгамаа перевозивший школьников автобус выехал с дороги.
В 8.11 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кунги волости Тырва перевозивший школьников автобус врезался в снежный вал и застрял, передал Лыунаский спасательный центр.
К тому времени, когда спасатели прибыли на место, находившиеся в автобусе трое детей и учитель уже успели выйти и продолжить путь.
Спасатели вытолкнули автобус на дорогу. В ДТП никто не пострадал.