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  • В Валгамаа выехал с дороги перевозивший школьников автобус

В Валгамаа выехал с дороги перевозивший школьников автобус

Автомобиль полиции. ФОТО: Dmitri Kotjuh

В среду утром в Валгамаа перевозивший школьников автобус выехал с дороги.

В 8.11 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кунги волости Тырва перевозивший школьников автобус врезался в снежный вал и застрял, передал Лыунаский спасательный центр.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, находившиеся в автобусе трое детей и учитель уже успели выйти и продолжить путь.

Спасатели вытолкнули автобус на дорогу. В ДТП никто не пострадал.

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