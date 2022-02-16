Парад в честь 104-й годовщины Эстонской Республики пройдет в Таллинне

В параде примут участие более 700 человек и 21 единица техники, суммарно 28 знамен, четыре роты, 12 взводов, 15 отделений и два оркестра.

В частности, будут представлены: знаменная группа государственного флага Эстонской Республики, знаменная группа Сил обороны, знаменные группы всех родов войск, знаменная группа и впервые подразделение Сил специальных операций, Академия Сил обороны, Караульный батальон военной полиции, батальон штаба и связи Командования киберобороны, 1-я и 2-я пехотные бригады, 411-й батальон территориальной обороны Кайтселийта, Найскодукайтсе, Академия МВД с четырьмя собаками и тюремная служба. Помимо этого, в параде примут участие знаменные группы Балтийского оборонного колледжа, Центра компетенции НАТО по киберзащите и штабного элемента НАТО (NFIU).

Также в параде впервые будет представлено подразделение резервистов в пешем строю – парадный расчет 22-го пехотного батальона 2-й пехотной бригады.

Из союзников в нем примут знаменные группы Бельгии и Великобритании, а также техника расквартированной в Тапа боевой группы НАТО – в том числе британские танки Challenger и французские Leclerc.

В случае подходящей погоды над площадью пролетит авиация ВВС Эстонии и союзников. В связи с этим полеты гражданских дронов и других летательных аппаратов в непосредственной близости от места проведения парада строжайше запрещены.

Силы обороны напоминают, что желающие посмотреть на парад воочию должны следовать установленным в Эстонии ограничениям по борьбе с распространением коронавируса. Также рекомендуется держать дистанцию по отношению к другим людям и носить маску.

После окончания парада в промежутке между 13:30 и 15:30 пройдет выставка техники Сил обороны и союзников. Входы в огороженную зону будут расположены на улице Роозикрантси у бульвара Каарли, Яановской церкви со стороны бульвара Эстония и в начале улицы Харью.

На входах будут раздаваться бесплатные маски, ношение которых на территории выставки является обязательным – эти меры предпринимаются с целью защиты здоровья как гражданских, так и военнослужащих.

На выставке можно будет ознакомиться с боевой машиной пехоты CV9035EE, бронетранспортерами Sisu XA-188 и XA-180, техникой союзников, системой ПВО Mistral, 23-мм автоматическим зенитным орудием, противотанковым комплексом Javelin, медицинским бронетранспортером, самоходной артиллерийской установкой К9 и ремонтно-эвакуационной машиной MB Actros 4150K.