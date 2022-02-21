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  • Проверяем факты: эстонские клиники отказывают донорам мужского семени после ковид-вакцинации?

Проверяем факты: эстонские клиники отказывают донорам мужского семени после ковид-вакцинации?

Вакцина. ФОТО: JAVIER TORRES

В соцсетях продолжают публиковаться истории, в которых мужчинам и женщинам якобы отказывают в донорстве своего семени и яйцеклеток, потому что те вакцинированы от коронавируса. В эстонском Facebook недавно развернулась целая дискуссия о донорстве своего генетического материала — а именно мужского семени. Несколько человек уверяли, что их знакомые мужчины, годами являвшиеся донорами, внезапно перестали подходить местным клиникам вспомогательной репродукции, поскольку мужчины вакцинировались от Covid-19.

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Один пользователь уверял, что у него есть даже двое знакомых мужчин, которые были постоянными донорами, но после внезапного отказа клиник они пошли проверять качество своего материала и выяснили, что оно якобы сильно снизилось. Пользователь уверял, что один знакомый стал бесплодным полностью, другой — более чем на 50 процентов. Другой пользователь также рассказал историю своего знакомого, которому клиника отказала в приеме его семени якобы из-за вакцинации. Несколько пользователей подтвердили, что слышали от знакомых такие же истории. Пользователи не уточняли названия клиник, однако уверяли, что речь идет об эстонских и латвийских учреждениях.

При заполнении анкеты донора некоторые клиники действительно спрашивают, была ли проведена какая-либо вакцинация в последние четыре недели. Дело в том, что вакцины бывают разными, некоторые содержат ослабленный живой вирус/бактерию: вакцины против краснухи, свинки, кори, ветрянки, туберкулеза, полиомиелита, желтой лихорадки. В таком случае донорство как репродуктивного материала, так и крови действительно возможно только спустя четыре недели.

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