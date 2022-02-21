Проверяем факты: эстонские клиники отказывают донорам мужского семени после ковид-вакцинации?
В соцсетях продолжают публиковаться истории, в которых мужчинам и женщинам якобы отказывают в донорстве своего семени и яйцеклеток, потому что те вакцинированы от коронавируса. В эстонском Facebook недавно развернулась целая дискуссия о донорстве своего генетического материала — а именно мужского семени. Несколько человек уверяли, что их знакомые мужчины, годами являвшиеся донорами, внезапно перестали подходить местным клиникам вспомогательной репродукции, поскольку мужчины вакцинировались от Covid-19.