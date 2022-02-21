Проверяем факты: эстонские клиники отказывают донорам мужского семени после ковид-вакцинации?

Один пользователь уверял, что у него есть даже двое знакомых мужчин, которые были постоянными донорами, но после внезапного отказа клиник они пошли проверять качество своего материала и выяснили, что оно якобы сильно снизилось. Пользователь уверял, что один знакомый стал бесплодным полностью, другой — более чем на 50 процентов. Другой пользователь также рассказал историю своего знакомого, которому клиника отказала в приеме его семени якобы из-за вакцинации. Несколько пользователей подтвердили, что слышали от знакомых такие же истории. Пользователи не уточняли названия клиник, однако уверяли, что речь идет об эстонских и латвийских учреждениях.