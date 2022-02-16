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Видео ⟩ Чудесная мансардная квартира в Вильянди ждет покупателя

ФОТО: KV.EE

Эта прелестная мансардная четырехкомнатная квартира находится на улице Тарту в Вильянди, передает Kodu

Квартира с современными решениями, продуманной планировкой и со вкусом выполненным дизайном интерьера находится всего в 500 метрах от озера Вильянди. Кафе, бутики и школы старой части города также находятся всего в нескольких минутах ходьбы.

Выставленная на продажу квартира меблирована, и большая часть обстановки входит в цену. Интерьер квартиры выдержан преимущественно в светлых тонах, в едином романтическом стиле. Стены оклеены хорошо сочетающимися между собой обоями, на полах дубовая доска или натуральный паркет.

В интерьере хорошо смотрятся дымоходы из красного кирпича, деревянные балки и столбы. В отделке туалетной комнаты сочетаются кирпич, керамическая плитка и дерево.

Но дом – это не только комнаты. В огороженном дворе можно жарить мясо, играть, качаться на качелях, сушить белье и многое другое. Кроме того, к квартире относятся сарай, подвальный бокс и право на постройку балкона на торцевой стене со стороны двора.

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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