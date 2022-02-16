Suzuki и Toyota готовят шесть дешевых электрокаров, которые станут глобальными
Suzuki и Toyota, заключившие партнерство три года назад, работают над совместной линейкой из шести недорогих автомобилей на электротяге, сообщает Autocar.
Suzuki и Toyota, заключившие партнерство три года назад, работают над совместной линейкой из шести недорогих автомобилей на электротяге, сообщает Autocar.
Одним из них станет вседорожник под условным названием YY8, который японские марки планируют представить ближе к 2025 году – причем каждая готовит версию под собственным шильдиком. Для него, как и для остальных пяти новинок, основой станет масштабируемая платформа-скейтборд 40L, пишет Motor.
В линейку из шести электромобилей, которые будут продавать по всему миру, войдут большой и среднеразмерный внедорожники, среднеразмерные кроссовер и минивэн, а также седан и некий автомобиль компакт-класса. Объединит их платформа 40L, предназначенная для «батарейных» машин разных размеров: по данным Autocar, на такой «тележке» уже базируются электромобили-близнецы Toyota bZ4X и Subaru Solterra, однако в маркетинговых целях она именуется по-разному – e-TNGA и eSGP.
Suzuki отведена роль разработчика семейства небольших автомобилей на вариации платформы 40L под кодовым названием 27PL – именно на ней будет базироваться вышеупомянутый YY8. Эти электрокары поставят на конвейер завода Suzuki в Гуджарате, откуда будут отправлять на экспорт в Европу и Японию.
Что касается YY8, то по размеру он окажется крупнее Hyundai Creta – то есть, длиннее четырех метров, – что непривычно для Индии, так как автомобиль не подпадет под налоговые льготы. Базовый вариант получит передний привод и единственный электромотор на 138 лошадиных сил, более дорогому достанутся два двигателя с общей отдачей 170 сил и полный привод.
Запас хода составит до 500 километров. Литий-ионные аккумуляторы для новинок будут производить в Индии на предприятии китайской BYD, что позволит значительно сэкономить на производстве и установить доступные ценники.