Suzuki и Toyota готовят шесть дешевых электрокаров, которые станут глобальными

Одним из них станет вседорожник под условным названием YY8, который японские марки планируют представить ближе к 2025 году – причем каждая готовит версию под собственным шильдиком. Для него, как и для остальных пяти новинок, основой станет масштабируемая платформа-скейтборд 40L, пишет Motor.

В линейку из шести электромобилей, которые будут продавать по всему миру, войдут большой и среднеразмерный внедорожники, среднеразмерные кроссовер и минивэн, а также седан и некий автомобиль компакт-класса. Объединит их платформа 40L, предназначенная для «батарейных» машин разных размеров: по данным Autocar, на такой «тележке» уже базируются электромобили-близнецы Toyota bZ4X и Subaru Solterra, однако в маркетинговых целях она именуется по-разному – e-TNGA и eSGP.

Suzuki отведена роль разработчика семейства небольших автомобилей на вариации платформы 40L под кодовым названием 27PL – именно на ней будет базироваться вышеупомянутый YY8. Эти электрокары поставят на конвейер завода Suzuki в Гуджарате, откуда будут отправлять на экспорт в Европу и Японию.

Что касается YY8, то по размеру он окажется крупнее Hyundai Creta – то есть, длиннее четырех метров, – что непривычно для Индии, так как автомобиль не подпадет под налоговые льготы. Базовый вариант получит передний привод и единственный электромотор на 138 лошадиных сил, более дорогому достанутся два двигателя с общей отдачей 170 сил и полный привод.