Сгоревший тостер - пустяки, но и до большой беды может быть недалеко

«Этот инцидент не привел к страшным последствиям, но электричество – самая частая причина пожаров в жилых зданиях, поэтому очень важно иметь дома умный датчик, передающий сигнал тревоги специалистам, которые отреагируют на него. В противном случае в результате проблемы с электричеством ваш дом может сгореть», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Недавно в Харьюмаа произошел случай, когда экипаж, прибывший на сигнал пожарной тревоги Nublu, обнаружил на месте происшествия, что хозяин частного дома забыл выключить электроплиту, и масло в стоявшей на плите сковороде задымилось. В тот раз ущерб ограничился лишь сгоревшей сковородой.

«Если на сковороде пригорает или загорается еда, ее нельзя тушить водой. При тушении горящего жира водой пожар будет во много раз страшнее. Это приводит к взрыву, и огонь разносится в стороны. Вместо этого при возможности безопасно выключите плиту и потушите огонь. В идеале надо иметь дома противопожарное полотно или огнетушитель, которыми вы точно потушите пламя. Если ни того, ни другого дома нет, найдите что-нибудь трудновоспламеняющееся, чем можно, так сказать, заглушить огонь, например, это может быть толстый ковер или большая крышка», – посоветовал Тууль.