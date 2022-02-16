Зеленский не заметил отвода российских войск от границы с Украиной
Украинская сторона не наблюдает отвода российских войск от границ своей страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си.
Украинская сторона не наблюдает отвода российских войск от границ своей страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си.
"Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отхода. Мы только что услышали об этом", - сказал Зеленский в среду Би-би-си на военном полигоне в Ровенской области, комментируя сообщения об отводе части российских войск от границы.
По его словам, когда войска выведут, это увидят все, не только военные или разведка. "Но пока это просто заявления", - заявил Зеленский, добавив, что все нормальные люди ожидают деэскалации.
"Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет", - сказал президент Украины.