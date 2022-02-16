Зеленский не заметил отвода российских войск от границы с Украиной

"Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отхода. Мы только что услышали об этом", - сказал Зеленский в среду Би-би-си на военном полигоне в Ровенской области, комментируя сообщения об отводе части российских войск от границы.

По его словам, когда войска выведут, это увидят все, не только военные или разведка. "Но пока это просто заявления", - заявил Зеленский, добавив, что все нормальные люди ожидают деэскалации.