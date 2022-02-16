График ⟩ Департамент статистики рассказал, в каких регионах успешнее всего идет перепись населения

«Мы довольны промежуточными результатами, поскольку движемся со сбором ответов в запланированном темпе и на данный момент переписаны 61,1% тех адресов, для жителей которых участие в переписи обязательно. В нескольких уездах этот процент даже выше, как, например, в Рапламаа и на Хийумаа, - сообщила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила. – У наших переписчиков по-прежнему много работы и в течение оставшихся двух недель мы увидим еще более крупные цифры».

Осила добавила, что успешность проведения переписи отличается по уездам в зависимости от точности данных регистра народонаселения: прежде всего это касается адреса проживания человека, его телефонного номера и адреса электронной почты. «Именно поэтому накануне переписи населения, поздней осенью прошлого года мы просили людей обновить свои данные в регистре народонаселения, чтобы у нас были лучшие возможности с ними связаться», - сказала Осила.

В феврале переписчики связываются людьми, которые проживают по адресам из обязательной выборки. Второй этап переписи населения продлится до конца февраля и проводится методом телефонных интервью. С учетом эпидемиологической обстановки визиты на дом станут самым крайним выбором и будут проводиться только по предварительной договоренности со строгим соблюдением всех правил безопасности здоровья.

«Чтобы свести домашние визиты к минимуму, просим всех, кому переписчик позвонит, обязательно ответить, даже, если вы уже заполнили анкету в интернете», - обратилась Лийна Осила к людям, входящим в обязательную выборку.

«Такие звонки совершаются в случае, если кто-то из проживающих с вами по одному адресу анкету не заполнил. С вашей помощью мы пытаемся как можно быстрее с ними связаться. Если вы сами анкету уже заполнили, переписчик сможет это проверить на основании личного кода и повторно переписывать вас не будут», - пояснила Осила.

В случае адресов, по которым в регистре народонаселения не указано ни одного телефонного номера, переписчики доставят письменное оповещение в почтовый ящик. В оповещении указан телефонный номер переписчика и содержится просьба с ним связаться. Лишь в крайнем случае переписчики в поиске людей будут совершать визиты на дом.

При помощи электронной анкеты переписи населения было переписано около 600 000 человек. Цель второго этапа, начавшегося в феврале, состоит в том, чтобы получить ответы как можно большего числа людей из обязательной случайной выборки. Несмотря на то, что по адресам из случайной выборки проживает немногим более 61 000 человек, учтены будут все заполненные онлайн-анкеты; также общую картину дополнят данные, собранные из 32 регистров. Таким образом переписаны будут все жители Эстонии.

Процент собранных ответов в ходе телефонных интервью по уездам (по состоянию на 16.02):