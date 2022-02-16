График ⟩ Департамент статистики рассказал, в каких регионах успешнее всего идет перепись населения
Перепись населения продолжается в феврале в меньшем объеме и прежде всего в формате телефонных интервью – по телефону переписываются люди, проживающие по адресам обязательной выборки. По состоянию на 16 февраля переписано уже более 60% адресов, для жителей которых участие в переписи обязательно. Самый большой уровень собранных ответов достигнут в Рапламаа и на Хийумаа, где переписано уже 67% адресов обязательной выборки.