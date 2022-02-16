Не успело зажить одно, как... У Алены Косторной очередной перелом

«Вышла на лед, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит – шесть недель в гипсе. Но я продолжаю тренироваться – пальцы свободны, значит, могу зашнуровывать коньки. Это неприятно, но один-два раза могу потерпеть», – сказала Косторная изданию Sports.ru.