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Не успело зажить одно, как... У Алены Косторной очередной перелом

Алена Косторная ФОТО: Toru Hanai/AP

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о том, как получила еще одну травму руки.

Фигуристка пропустила декабрьский чемпионат России из-за перелома кисти. Сегодня она сообщила о новой травме.

«Вышла на лед, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит – шесть недель в гипсе. Но я продолжаю тренироваться – пальцы свободны, значит, могу зашнуровывать коньки. Это неприятно, но один-два раза могу потерпеть», – сказала Косторная изданию Sports.ru.

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