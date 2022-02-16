Олег Сынаялг о сломанном ветряке: бывает, что болт ломается, но чтобы все сразу...
Во вторник вечером, 15 февраля в Сальме на острове Сааремаа рухнул 60-метровый ветряк. Олег Сынаялг рассказал Elu24, что это произошло из-за сломанных болтов.
Во вторник вечером, 15 февраля в Сальме на острове Сааремаа рухнул 60-метровый ветряк. Олег Сынаялг рассказал Elu24, что это произошло из-за сломанных болтов.
Сийм Сынаялг, представитель AS Eesti Elekter, владельца ветряного парка Salme, отказался подробно комментировать ситуацию Saarte Hääl, заявив лишь, что не может сказать, что и когда произошло.