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  • Оригинально: магазин IKEA на один день назначил продавцами покупателей

Оригинально: магазин IKEA на один день назначил продавцами покупателей

Магазин IKEA в Таллинне. Снимок иллюстративный. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Шведский мебельный гигант IKEA удивил своих клиентов в Дубае захватывающим однодневным предложением, от которого, правда, выиграли только избранные клиенты, пишет Kodu.

Работники магазина IKEA в Дубае удивили покупателей, пришедших в магазин в желтой одежде, наградив их титулом «работник дня» и вручив сюрприз, который пришелся по душе каждому фанату мебельного гиганта.  

Покупатели, одетые в желтое, получили официальную униформу и бейджик сотрудника дня. Кроме того, при желании они могли бы поработать продавцами IKEA, пройдя обучение как начинающие продавцы, а также получили скидочную карту сотрудника IKEA, передал портал о доме и интерьере Apartment Therapy. 

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