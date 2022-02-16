Оригинально: магазин IKEA на один день назначил продавцами покупателей

Работники магазина IKEA в Дубае удивили покупателей, пришедших в магазин в желтой одежде, наградив их титулом «работник дня» и вручив сюрприз, который пришелся по душе каждому фанату мебельного гиганта.

Покупатели, одетые в желтое, получили официальную униформу и бейджик сотрудника дня. Кроме того, при желании они могли бы поработать продавцами IKEA, пройдя обучение как начинающие продавцы, а также получили скидочную карту сотрудника IKEA, передал портал о доме и интерьере Apartment Therapy.