После пятидесятилетнего перерыва в Париже вырастет небоскреб

Новой высотке во французской столице рады далеко не все: многие жители переживают, что 42-этажное строение нарушит целостность панорамы города, а экологи опасаются, что возведение и эксплуатация столь массивного объекта приведет к катастрофическому углеродному следу.

После завершения строительства, намеченного на 2026 год, «Треугольник» должен стать вторым по высоте зданием Парижа – после «Монпарнаса». Мэр XV округа Филипп Гужон переживает, что все то время, пока идет строительство, район будет опустошен. Уже сейчас, по его словам, по округу постоянно курсируют грузовики и действуют четыре гигантских крана, хотя работы только начались.