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После пятидесятилетнего перерыва в Париже вырастет небоскреб

ФОТО: Pinterest, скриншот.

В XV округе Парижа началось строительство треугольной башни Triangle, спроектированной швейцарским дуэтом Herzog & de Meuro, пишет автор портала Archi Алина Измайлова.

Новой высотке во французской столице рады далеко не все: многие жители переживают, что 42-этажное строение нарушит целостность панорамы города, а экологи опасаются, что возведение и эксплуатация столь массивного объекта приведет к катастрофическому углеродному следу.

Общая площадь здания составит 91 000 м2, под офисы отдадут две трети из них, оставшуюся часть займут гостиница на 130 номеров, детский сад и магазины.

После завершения строительства, намеченного на 2026 год, «Треугольник» должен стать вторым по высоте зданием Парижа – после «Монпарнаса». Мэр XV округа Филипп Гужон переживает, что все то время, пока идет строительство, район будет опустошен. Уже сейчас, по его словам, по округу постоянно курсируют грузовики и действуют четыре гигантских крана, хотя работы только начались.

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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