Таллинн готов поддержать проведение теннисного турнира WTA Tour

«Таллиннская городская управа готова оказать поддержку в организации турнира как в этом году, так и в последующие два года, поскольку, в соответствии с регламентом, турнир должен проводиться три года подряд. Это совершенно уникальное предложение, которое еще никогда не делалось Эстонии. Его принятие особенно важно, поскольку эстонские теннисистки представляют нас на очень высоком уровне, – сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – Таллинн традиционно поддерживает крупные международные спортивные мероприятия в объеме до 100 000 евро. Конкретная сумма зависит от того, в каком объеме событие будут готовы поддержать другие партнеры, в том числе спонсоры из частного сектора и правительство».