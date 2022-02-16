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Таллинн готов поддержать проведение теннисного турнира WTA Tour

Логотип WTA. ФОТО: Dylan Buell

Город Таллинн готов поддержать проведение в Таллинне в 2022-2024 годах женского теннисного турнира WTA Tour, организованного Женской теннисной ассоциацией (WTA).

«Таллиннская городская управа готова оказать поддержку в организации турнира как в этом году, так и в последующие два года, поскольку, в соответствии с регламентом, турнир должен проводиться три года подряд. Это совершенно уникальное предложение, которое еще никогда не делалось Эстонии. Его принятие особенно важно, поскольку эстонские теннисистки представляют нас на очень высоком уровне, – сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – Таллинн традиционно поддерживает крупные международные спортивные мероприятия в объеме до 100 000 евро. Конкретная сумма зависит от того, в каком объеме событие будут готовы поддержать другие партнеры, в том числе спонсоры из частного сектора и правительство».

WTA Tour – это серия женских турниров, в которых принимают участие лучшие теннисистки мира. По итогам турнира составляется рейтинг. Турниры WTA Tour делятся на различные категории: турниры Большого шлема, WTA 1000, WTA 500 и WTA 250.

Союз тенниса Эстонии впервые получил предложение об организации турнира WTA 250 в Эстонии. Согласно планам, турнир WTA 250 должен пройти в октябре, а местом его проведения в Таллинне может стать ледовый холл «Тондираба» и теннисный центр Tallink.

За ходом турниров следят свыше 630 миллионов человек из более чем 160 стран. WTA также готова организовать телевизионную трансляцию турнира в Таллинне, которая охватит телезрителей по всему миру.

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