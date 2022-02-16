ФОТО: BBC News

Генсек НАТО заявил, что альянс пока не видит признаков отвода российских войск от границ Украины, которые бы свидетельствовали о намерении Москвы снизить напряженность. Об этом же в интервью Би-би-си сказал президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти говорят, что часть соединений возвращается в места своей постоянной дислокации после учений.

"Мы услышали сигналы от Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия, но пока не увидели какой-либо деэскалации на месте событий, - сказал Столтенберг в среду перед встречей с министрами обороны альянса. - Напротив, похоже, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал".

"Мы наблюдаем, что они увеличили количество военных, и еще больше войск находится в пути", - заявил глава альянса.

В ответ на эти слова Столтенберга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Определенный, наверное, гандикап присутствует в системе оценки ситуации, положения дел у НАТО. Это, наверняка, не дает возможность представителям НАТО трезво оценивать ситуацию".

ФОТО: BBC

"Честно говоря, характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения", - сказал Песков, добавив, что минувшей ночью в Кремле "спали спокойно".

Интервью Зеленского Би-би-си

Признаков отвода российских войск не видят в Киеве, заявил президент Владимир Зеленский в интервью корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд.

Владимир Зеленский. ФОТО: president.gov.ua

"Честно говоря, мы реагируем на ту реальность, которая у нас есть, и мы пока не видим никакого отвода. Мы только слышали о нем. Я думаю, что все нормальные люди ожидают деэскалации. Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что мы помним, что все это началось не вчера. Это продолжается много лет. [...] Когда войска отойдут, все это увидят. Не только разведка или военные - мы все это увидим. Но пока это просто заявления", - сказал Зеленский.

Ранее Москва объявила, что участвовавшие в совместных учениях с белорусскими военными подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начали возвращение в свои воинские гарнизоны. Накануне окончание части учений анонсировал министр Сергей Шойгу, остальные учения, по его словам, завершатся в скором времени.

В числе прочего, согласно заявлениям министерства обороны, военные и техника возвращаются после учений в Крыму (аннексирован Россией в 2014 году). Они вернутся в места постоянной дислокации, в том числе в Дагестан и Северную Осетию.

Однако, как пишет в своем "Твиттере" основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, чать подразделений, об отводе которых говорят в министерстве обороны России, постоянно дислоцированы недалеко от украинской границы. "Это смешно, их базы как раз у границы с Украиной. Т.е. отводят в сторону границы с Украиной", - пишет Левиев.

Анализ: политико-военный театр

Пол Адамс, дипломатический корреспондент Би-би-си

Этот кризис можно воспринимать как театральную постановку. На сцену выходят разные актеры. Звучат монологи и различные двусмысленные реплики, которые можно трактовать очень по-разному.

Российская техника. ФОТО: Министерство обороны России

Мы все завороженно наблюдаем за передвижениями российских войск и постоянно спрашиваем себя, что же могут означать те или иные опубликованные кадры.

А режиссеру этого театра, президенту России Владимиру Путину, только этого и нужно. Он хочет именно, чтобы мы все терялись в догадках.

Вполне вероятно, что фотографии российской тяжелой техники, пересекающие Керченский пролив по мосту из Крыма, свидетельствуют о той деэскалации, на которую все надеялись.

Но, как напомнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пока слишком рано делать уверенные прогнозы о том, что все это значит.

Около украинских границ остается очень много российских войск - и то, каким образом они выстроены, заставляет западные разведслужбы однозначно интерпретировать происходящее как намерение организовать вторжение.

Это не означает, что такое вторжение обязательно произойдет. Но даже если Кремль отрицает какие-либо агрессивные намерения, Путина вполне устраивает, что все вокруг ожидают в этом спектакле большой батальной сцены.

Признание самопровозглашенных республик

Владимир Путин, по словам Пескова, "принял к сведению" принятое накануне российской Думой обращение с просьбой признать самопровозглашенные пророссийские республики на востоке Украины. Как события будут развиваться дальше, Песков не уточнил.

"Какого-то четкого регламента на сей счет не существует. Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению", - сказал он.

Восток Украины. ФОТО: Getty Images

Песков заметил, что признание Россией ЛНР и ДНР "не коррелируется" с Минскими соглашениями. Но при этом подчеркнул, что по мнению Путина "главной задачей является реализация минского комплекса мер".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что признание Москвой самопровозглашенных республик будет означать ее выход из Минских договоренностей.

Минские соглашения в последний раз обсуждались на минувшей неделе в "Нормандском формате" (Россия, Украина, Франция и Германия) на уровне политических советников. Переговоры участников, в том числе представителей России и Украины, завершились безрезультатно.

Украина отмечает День единения

Тем временем Украина в среду отмечает День единения, который президент Владимир Зеленский назначил на 16 февраля на фоне сообщений о готовящемся в этот день новом вторжении России на территорию Украины.

Сам Зеленский позже в среду отправится в Мариуполь - город в Донецкой области, который остается под контролем украинских властей. Там же находится богатейший бизнесмен страны Ринат Ахметов, о временном отъезде которого из страны недавно сообщали украинские СМИ.

Акция на Украине. ФОТО: Getty Images

"Великий народ великой Украины, доброе утро тебе, - начал свое обращение по случаю нового праздника Зеленский. - Мы у себя дома - мы в Украине. И никто наш дом не будет так любить, как мы его любим. И никто, только мы вместе, можем наш дом защитить".