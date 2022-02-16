Премьер-министр Каллас отправляется в Париж, Брюссель и Мюнхен

Сегодня, 16 февраля, премьер-министр Каллас участвует по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона в проходящем в Париже ужине руководителей стран, оказывающих наибольшую поддержку региону Сахеля, и лидеров институтов власти ЕС. В ходе мероприятия будет обсуждаться безопасность региона Сахеля.

Утром 17 февраля Кая Каллас встретится в Брюсселе с премьер-министром Кирилом Петковым, с которым обсудит ситуацию с безопасностью в Европе и двустороннее сотрудничество. Во второй половине дня в Брюсселе начнется шестой саммит Европейского и Африканского союзов, на котором будет обсуждаться укрепление сотрудничества, кризис здравоохранения, вызванный COVID-19, вопросы, связанные с изменениями климата, и экономическое сотрудничество. Саммит пройдет в формате круглых столов. Эстония вместе с Данией и Египтом руководит обсуждением, посвященным вопросам климата, энергетики, цифровых коммуникаций и транспорта. Вечером в четверг состоится ужин глав государств и правительств Евросоюза и Афросоюза.

Саммит продолжится в пятницу, 18 февраля, обсуждением проблем образования, культуры, сельского хозяйства, устойчивого развития и здравоохранения. Премьер-министр Каллас будет участвовать в круглом столе, на котором будут обсуждаться развитие систем здравоохранения и темы, связанные с вакцинами и вакцинацией.