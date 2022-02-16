За неделю еще 8000 семей получили компенсацию расходов на энергию

Финансовую помощь с начала запуска программы поддержи населения получили уже порядка 39 000 семей, в том числе 8000 - за последнюю неделю, сообщила в среду пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 15 февраля по всей Эстонии более 60 000 семей обратились за компенсацией расходов на энергию.