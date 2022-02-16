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За неделю еще 8000 семей получили компенсацию расходов на энергию

Батарея. Иллюстративное фото. ФОТО: Лийс Трейманн

К 15 февраля местные самоуправления выплатили населению около 6,1 млн евро в виде компенсации счетов за коммунальные услуги, пишет Rus.ERR.

Финансовую помощь с начала запуска программы поддержи населения получили уже порядка 39 000 семей, в том числе 8000 - за последнюю неделю, сообщила в среду пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 15 февраля по всей Эстонии более 60 000 семей обратились за компенсацией расходов на энергию.

Средний размер выплаченной компенсации на семью до сих пор составлял 156 евро. 88% пособий пошло на возмещение расходов на электроэнергию, 9% на газ, 3% - на центральное отопление.

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