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  • Кылварт: школам поздно воевать с омикроном, поведение Минобразования – это позиция страуса

Кылварт: школам поздно воевать с омикроном, поведение Минобразования – это позиция страуса

  • Мы сэкономили 20 млн на обслуживании школ и пойдем дальше
  • Быстрые налоговые поступления позволяют увеличить зарплаты
  • У города переманивают специалистов зарплатами в 1,5 раза выше
  • Школы до каникул идут прежним путем, а там уже посмотрим

Таллинн начинает экономить на обслуживании школ. Одновременно повышаются зарплаты педагогов и воспитателей. И только с омикроном без перемен? Отправят ли столичных школьников на удаленку?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Выдержки из беседы:

– В школах бушует омикрон. Ожидаются ли в учебных заведениях чрезвычайные меры? Или все должны переболеть?

– Даже если взять за основу понимание того, что все должны переболеть в какой-то момент, мы не можем допустить, чтобы это произошло в короткий период времени. Это бы означало нераспределенную нагрузку на медучреждения и последующий коллапс. Причем трудности возникнут и в других сферах. Например, уже сейчас возникают задержки с вывозом мусора.

Обо всем этом мы говорили уже в конце прошлого года, когда вводили системное частичное дистанционное образование. Но на Таллинн тогда обрушился шквал критики со всех сторон, включая судебные производства. При этом мы добились цели – спада заболеваемости. И нам удалось избежать хаотичного дистанционного образования. Однако директора подверглись такой критике и давлению, что стало понятно, что в следующий раз так уже не сделать – мы просто подставили бы директоров.

– С дельта-штаммом столичным школам удалось справиться, а вот омикрон – неподконтролен?

– И с омикроном системное дистанционное обучение было бы разумнее. Школам было бы легче работать, и нагрузка бы распределилась равномернее.

Чего в итоге-то добились? Дистанционное обучение все равно происходит, просто – рывками.

Последний сигнал Департамента образования был очень странным. Нам прислали письмо уводить школы на удаленку на две недели, а в СМИ назвали срок в одну неделю, и то не для всех школ.

Не думаю, что хаотичные движения – лучше, чем системный подход. В итоге мы дали директорам возможность самостоятельно решать, как поступать. Это позволит решать проблемы в каждом случае индивидуально и снять излишнее давление на школы со стороны министерства или СМИ.

– Что же может измениться в ближайшее время?

– На последнем собрании с директорами школ мы решили, что уже всё это поздно.

Департаменту здоровья нужно было посылать свои сигналы в конце прошлого или в начале этого года, чтобы подготовиться к наплыву заболевших.

Мы же все знали, что будет новая волна. И знали, чем это закончится!

При этом самой непонятной была позиция Минобразования, взявшего на себя роль защитника контактного обучения.

На самом деле это позиция страуса. Из министерства звучат заявления, что удаленки не будет, а реально школы уходят на дистанционное обучение.

– Так ждать ли школам изменений?

– Мы дали школам сигнал, что до каникул идем прежним путем. И там уже посмотрим, какая будет ситуация.

– Таллинн пришел к компромиссу с влиятельным бизнесменом Урмасом Сыырумаа по многолетним договорам на обслуживание столичных школ. За счет чего удалось договориться? Какой ценой достигнут компромисс?

– Надо признаться, что город неоднократно возвращался к этим соглашениям в течение долгого периода. Два с половиной года назад было принято решение довести эти переговоры до конца, в крайнем случае – обратиться в суд. Мы вели интенсивные переговоры и не оставляли эту тему, пока не наступила ясность.

Договор действует еще 14 лет и в конце этого периода городу предстояло выплатить фирме существенную сумму, чтобы выкупить школы. Весь период – в течение 30 лет с момента подписания договора – оплачиваются также услуги по обслуживанию школ.

– Абсолютно убыточный договор?

– На тот момент – договор подписывался в 2006 году – это позволило одновременно отремонтировать 10 школ. Тогда в городе была другая финансовая ситуация. Сейчас мы бы такой договор не подписали. Естественно, основная цель у частного сектора – получать доход. Мы же хотели балансировать между качеством услуг и их возможной ценой.

– Что же город пообещал Сыырумаа, чтобы тот пошел на изменение крайне выгодного для него договора?

– У данного партнера достаточно высокий уровень социальной ответственности. Переговоры были сложными, затяжными и местами неприятными, но все же они прошли на взаимоуважительной основе.

– Это ведь только половина победы? Еще пять школ обслуживаются другой фирмой, которая не готова идти на компромиссы?

– Два года переговоров с фирмой Vivatex Урмаса Сыырумаа прошли не зря, мы выиграли как минимум 20 миллионов. Надо признать, что другая фирма BCA такие условия не приняла. Ею обслуживается еще пять школ.

Мы бы хотели избежать судебного производства, но мы его не боимся.

– Куда будут направлены сэкономленные деньги?

– Общая финансовая обстановка меняется достаточно быстро. Мы не можем предугадать, какие дополнительные расходы город должен будет взять на себя. Это и расходы по соцобеспечению, и дополнительные затраты на энергоносители.

Сейчас мы приняли решение повысить зарплаты в городских учреждениях – образовательных и социальных. Здесь мы сделали четкий расчет.

В конце прошлого года и в начале этого увеличились налоговые поступления, и это позволят повысить зарплаты работникам городского сектора.

Причем сделать это можно на шесть месяцев раньше – в большем объеме и более широкому кругу. Это коснется 15 000 человек.

– Покроет ли данное повышение рост коммунальных счетов?

– К сожалению, это непредсказуемо. Мы не знаем, как долго и в каком объеме будут повышаться цены на энергоносители. Есть и другая сторона этого повышения – из-за него существенно набирает обороты инфляция. Ценны растут везде. И мы попытаемся вдогонку этому росту повышать людям зарплаты.

– С зарплатами чиновников нельзя было повременить? Вроде бы не самая бедная категория наших сограждан…

– Специалисты и эксперты департаментов – это тоже чиновники. Они всегда могут предпочесть частный сектор.

У нас переманивают специалистов зарплатами в 1,5 раза больше. Их просто-напросто перекупают.

А это чревато дополнительными расходами: нужно найти новых специалистов, обучить их, при этом учитывая, что их эффективность поначалу – значительно меньше.

То есть, гораздо выгоднее поднимать зарплаты опытным специалистам, чем заниматься поиском новых.

Дело дошло до того, что общественный сектор перекупает друг у друга специалистов: министерства у городских департаментов, и наоборот.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: в школах грядут перемены? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein ФОТО: Jaan Vanaaseme/ Postimees
  • Таллинн пришел к компромиссу с влиятельным бизнесменом Урмасом Сыырумаа по многолетним договорам на обслуживание столичных школ. Какой ценой достигнуто соглашение?
  • Куда пойдут сэкономленные деньги?
  • Как обстоят дела с остальными школами, которые ремонтировались и обслуживались по аналогичным схемам? 
  • Насколько подобная схема обслуживания выгодна для Таллинна?
  • На какие проекты будут потрачены 100 миллионов, взятых Таллином в кредит? 
  • В школах бушует омикрон. Собирается ли Таллинн отправлять школьников на удаленку? Или все должны переболеть?
  • Откуда Таллинн взял деньги на досрочное повышение зарплат работников городских учреждений, включая воспитателей и педагогов?
  • Покроет ли это повышение роста коммунальных счетов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

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