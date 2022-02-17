Кылварт: школам поздно воевать с омикроном, поведение Минобразования – это позиция страуса
- Мы сэкономили 20 млн на обслуживании школ и пойдем дальше
- Быстрые налоговые поступления позволяют увеличить зарплаты
- У города переманивают специалистов зарплатами в 1,5 раза выше
- Школы до каникул идут прежним путем, а там уже посмотрим
Таллинн начинает экономить на обслуживании школ. Одновременно повышаются зарплаты педагогов и воспитателей. И только с омикроном без перемен? Отправят ли столичных школьников на удаленку?