Кылварт: школам поздно воевать с омикроном, поведение Минобразования – это позиция страуса

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Выдержки из беседы:

– В школах бушует омикрон. Ожидаются ли в учебных заведениях чрезвычайные меры? Или все должны переболеть?

– Даже если взять за основу понимание того, что все должны переболеть в какой-то момент, мы не можем допустить, чтобы это произошло в короткий период времени. Это бы означало нераспределенную нагрузку на медучреждения и последующий коллапс. Причем трудности возникнут и в других сферах. Например, уже сейчас возникают задержки с вывозом мусора.

Обо всем этом мы говорили уже в конце прошлого года, когда вводили системное частичное дистанционное образование. Но на Таллинн тогда обрушился шквал критики со всех сторон, включая судебные производства. При этом мы добились цели – спада заболеваемости. И нам удалось избежать хаотичного дистанционного образования. Однако директора подверглись такой критике и давлению, что стало понятно, что в следующий раз так уже не сделать – мы просто подставили бы директоров.

– С дельта-штаммом столичным школам удалось справиться, а вот омикрон – неподконтролен?

– И с омикроном системное дистанционное обучение было бы разумнее. Школам было бы легче работать, и нагрузка бы распределилась равномернее.

Чего в итоге-то добились? Дистанционное обучение все равно происходит, просто – рывками.

Последний сигнал Департамента образования был очень странным. Нам прислали письмо уводить школы на удаленку на две недели, а в СМИ назвали срок в одну неделю, и то не для всех школ.

Не думаю, что хаотичные движения – лучше, чем системный подход. В итоге мы дали директорам возможность самостоятельно решать, как поступать. Это позволит решать проблемы в каждом случае индивидуально и снять излишнее давление на школы со стороны министерства или СМИ.

– Что же может измениться в ближайшее время?

– На последнем собрании с директорами школ мы решили, что уже всё это поздно.

Департаменту здоровья нужно было посылать свои сигналы в конце прошлого или в начале этого года, чтобы подготовиться к наплыву заболевших.

Мы же все знали, что будет новая волна. И знали, чем это закончится!

При этом самой непонятной была позиция Минобразования, взявшего на себя роль защитника контактного обучения.

На самом деле это позиция страуса. Из министерства звучат заявления, что удаленки не будет, а реально школы уходят на дистанционное обучение.

– Так ждать ли школам изменений?

– Мы дали школам сигнал, что до каникул идем прежним путем. И там уже посмотрим, какая будет ситуация.

– Таллинн пришел к компромиссу с влиятельным бизнесменом Урмасом Сыырумаа по многолетним договорам на обслуживание столичных школ. За счет чего удалось договориться? Какой ценой достигнут компромисс?