Студия Postimees: в школах грядут перемены?10:15
Таллинн начинает экономить на обслуживании школ. Одновременно повышаются зарплаты педагогов и воспитателей. И только с омикроном – без перемен? Отправят ли столичных школьников на удаленку?
Таллинн начинает экономить на обслуживании школ. Одновременно повышаются зарплаты педагогов и воспитателей. И только с омикроном – без перемен? Отправят ли столичных школьников на удаленку?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите интервью в 10:15!