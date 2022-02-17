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Студия Postimees: в школах грядут перемены?
10:15

Таллинн начинает экономить на обслуживании школ. Одновременно повышаются зарплаты педагогов и воспитателей. И только с омикроном – без перемен? Отправят ли столичных школьников на удаленку?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите интервью в 10:15!

  • Таллинн пришел к компромиссу с влиятельным бизнесменом Урмасом Сыырумаа по многолетним договорам на обслуживание столичных школ. Какой ценой достигнуто соглашение?
  • Куда пойдут сэкономленные деньги?
  • Как обстоят дела с остальными школами, которые ремонтировались и обслуживались по аналогичным схемам? 
  • Насколько подобная схема обслуживания выгодна для Таллинна?
  • На какие проекты будут потрачены 100 миллионов, взятых Таллином в кредит? 
  • В школах бушует омикрон. Собирается ли Таллинн отправлять школьников на удаленку? Или все должны переболеть?
  • Откуда Таллинн взял деньги на досрочное повышение зарплат работников городских учреждений, включая воспитателей и педагогов?
  • Покроет ли это повышение рост коммунальных счетов?

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