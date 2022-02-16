В Эстонии счастливчик сорвал джекпот Bingo loto
Сегодня в телешоу Suur lotokolmapäev разыграли джекпот лотереи Bingo loto в размере 548 784,60 евро. Выигрышный билет был куплен онлайн, пишет Postimees.
Сегодня в телешоу Suur lotokolmapäev разыграли джекпот лотереи Bingo loto в размере 548 784,60 евро. Выигрышный билет был куплен онлайн, пишет Postimees.
В последний раз главный приз Bingo loto выигрывали менее двух месяцев назад — 22 декабря был разыгран джекпот в размере 771 646 евро, который поделили два игрока. Победителями стали мужчина из Вильяндимаа и женщина, проживающая в Финляндии, которые купили билет онлайн.
Также в лотерее Vikinglotto 5+1 выиграли двое игроков из интернета, каждый из которых получил 20 404 евро. Билет Vikinglotto, принесший дополнительный выигрыш в 10 000 евро, также был куплен в интернете 15 февраля.