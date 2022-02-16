В Эстонии счастливчик сорвал джекпот Bingo loto

В последний раз главный приз Bingo loto выигрывали менее двух месяцев назад — 22 декабря был разыгран джекпот в размере 771 646 евро, который поделили два игрока. Победителями стали мужчина из Вильяндимаа и женщина, проживающая в Финляндии, которые купили билет онлайн.