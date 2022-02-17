Александр Лукашенко. ФОТО: BELARUS PRESIDENT PRESS-SERVICE /HANDOUT

27 февраля в Белоруссии пройдет референдум по поправкам в Конституцию. Александр Лукашенко называет готовящиеся изменения эволюционным путем развития страны, оппозиция - фикцией и очередной попыткой узурпировать власть. Русская служба Би-би-си рассказывает, зачем понадобилась новая «народная» Конституция, кто ее писал и что стало с теми, кто пытался предложить к ней поправки.

В январе 2022 года пенсионер из деревни Терюха Гомельской области Николай Витиков отправил свои идеи по поводу новой Конституции в районную газету «Маяк».

Через несколько дней к 68-летнему Витикову в дом ворвались с обыском, после чего «сельского провокатора» (именно так его назвали в самой газете) отправили в СИЗО.

Теперь Николаю Витикову грозит до пяти лет лет тюрьмы по статье о разжигании социальной вражды.

Николай Витков - не единственный, кто попал в руки правоохранителей за попытку принять участие в создании новой Конституции, которую сами власти называют «народной".

Житель города Высокое Брестской области Андрей Дубин был задержан после того, как предложил не пускать на избирательные участки «лысых и усатых» (очевидно, намекнув на инициатора референдума).

«Никто меня не может упрекнуть, что у нас тут была абсолютная диктатура, и мы не давали возможности людям высказаться. Высказались все, кто хотел бы это сделать», - заявил на совещании по подготовке нового текста Конституции Александр Лукашенко.

Еще до начала голосования страны Запада заявили, что не будут признавать результаты референдума.

Очень тяжелые полномочия

За 27 лет правления Александр Лукашенко менял Конституцию - или «совершенствовал», как пишут провластные СМИ - дважды. В 1996 году был продлен срок нахождения его у власти и ограничены полномочия Конституционного суда. В 2004 году отменено ограничение на количество президентских сроков.

Впервые вопрос о корректировке Конституции в третий раз Лукашенко поднял еще в 2016 году, объяснив это требованием времени, пишет провластное новостное агентство «Белта».

Однако особенно часто Александр Лукашенко начал говорить о поправках в Конституцию в разгар протестов после президентских выборов в августе 2020 года, когда тысячи людей вышли на улицы белорусских городов.

Выступая на заводе колесных тягачей перед рабочими, дружно кричавшими ему: «Уходи!», разъяренный Лукашенко ответил, что новых выборов не будет, пока его не убьют, и что стране необходима конституционная реформа.

«Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией, - заявил тогда Александр Лукашенко. - Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам, но не под давлением».

С тех пор авторитарный лидер не упускал возможности напомнить о необходимости поправок в основной закон страны, мотивируя их то волей народа, то естественным процессом перемен, то чрезмерной нагрузкой на президента.

«Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека, - заявил Лукашенко во время выступления перед Всебелорусским народным собранием в конце прошлого года. - К тому же, неизвестно, как бы воспользовался подобными неограниченными полномочиями человек, который, если смоделировать ситуацию, силой захватил власть».

По мнению юриста и бывшего сотрудника администрации президента Беларуси Артема Проскаловича, в 2020 году Лукашенко пытался снизить градус напряжения в обществе «говоря о том, что будет новая Конституция, а вместе с ней и новые выборы».

Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько считает, что инициатором конституционной реформы стал не Лукашенко, а президент России Владимир Путин в то время, когда его белорусский коллега выглядел политически слабым.

«Существовала опасность, что эти протесты перекинутся через границу и прокатятся по России, - предполагает в разговоре с Би-би-си Анатолий Лебедько. - Поэтому для него было очень важно, чтобы они пошли на убыль, и в его представлении, для этого следовало использовать "российский опыт". Он настоятельно рекомендовал Лукашенко говорить о конституционной реформе как о возможности выхода из кризиса, смягчения ситуации - некая морковка для протестующих».

«Путину нужно найти легитимность, которую Лукашенко потерял в августе 2020 года, - продолжает Лебедько. - В его представлении, референдум дает формальные основания говорить: народ поддержал Лукашенко, мы работаем с легитимным главой государства».

Кто писал Конституцию

Для работы над поправками Александр Лукашенко собрал конституционную комиссию, в основном состоящую из государственных чиновников. И сам же возглавил ее. Заместителем руководителя комиссии стала председатель парламента Наталья Качанова.

К ней также присоединился «Круглый стол демократических сил» (КСДС) во главе с Юрием Воскресенским, который был на стороне оппозиции перед президентскими выборами, попал в СИЗО, вышел на свободу, и теперь бывшие соратники называют его «рупором власти».

Именно Воскресенский призывал эмигрировавших оппозиционеров вернуться в Беларусь и принять участие в создании проекта новой Конституции, а потом удивлялся, почему те не спешат этого делать.

Власти неоднократно делали акцент на том, что речь идет о народной конституции, в создании которой должны участвовать граждане Беларуси, и всячески пытались демонстрировать это.

Так, на совещании по поправкам в Конституцию в январе этого года Александр Лукашенко заявил, что в комиссию поступило около семи тысяч предложений со всей страны, и что проект стал результатом многочисленных дискуссий.

Юрий Воскресенский ездил по всей стране, фотографируясь то с сотрудниками МЧС, то со школьными учителями.

На белорусских заводах прошли акции «Навстречу референдуму», а 7-го февраля этого года в Национальном аэропорту Минска провластные исполнители выступили с агитационным концертом в поддержку будущего голосования. Сотрудники аэропорта размахивали зелено-красными бумажными флажками, «одаривали музыкантов аплодисментами и с радостью подпевали», писали провластные СМИ.

Как считает политолог Анатолий Лебедько, главным автором Конституции был лично Александр Лукашенко (кстати, это подтверждал и он сам: «Юристы писали пером, а я диктовал»), не доверяя столь важное дело никому другому.

«Он сам вносил коррективы, я в этом абсолютно убежден. Никто лучше работу для самого Лукашенко чем Лукашенко не сделает», - считает Лебедько.

На этот раз власти решили не обременять себя формальностями прошлой президентской кампании и даже отказались от публикации имен членов участковых комиссий. В ЦИК мотивировали это опасениями за их безопасность.

Ранее МИД Беларуси заявил, что не будет открывать участки для голосования на референдуме за границей «по причине незначительного количества граждан, находящихся на консульском учете».

«Право сидеть на нескольких стульях»

Согласно опубликованному проекту Конституции, частью государственной структуры станет Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган власти (в составе около 1200 человек).

Руководить им будет президиум с председателем (или пожизненным сенатором, который не избирается народом): в роли последнего эксперты видят Александра Лукашенко, хотя сам он это отрицает.

Теоритически, Лукашенко сможет одновременно занимать и пост президента, и председателя ВНС по крайней мере до следующих выборов. Помимо этого, председатель Всебелорусского народного собрания может объявить импичмент действующему президенту, а также защитить себя от преследований за действия, которые он совершил, будучи главой государства.

«Этот орган [ВНС] - непонятная с точки зрения конституционного права надстройка, четвертая власть, в которой смешаны все три, - говорит Би-би-си юрист Артем Проскалович. - Конституция, которая и без того не предусматривает никакого разделения властей и системы сдержек и противовесов, еще больше усложняется и размывает границы как компетенций, так и ответственности. На период, когда Лукашенко будет совмещать два поста, получается, что то контролируемый орган (президент) будет одновременно и контролирующим органом».

«Он наделил себя правом сидеть на нескольких стульях - быть президентом и руководителем Народного собрания - это четкий тренд на то, что главная цель конституционной реформы - удерживать власть недемократичными инструментами, - считает Анатолий Лебедько. - Это перекладывание полномочий из правого кармана в левый - пиджак один и тот же».

Кроме того, в Конституцию вернется ограничение президентских полномочий двумя сроками - то, что выбросили из предыдущего варианта также путем референдума (результаты которого многие в 2004 году подвергли сомнениям).

Таким образом, президент Беларуси может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он занимал этот пост до принятия поправок в Конституцию, учитываться не будут (процедура напоминает закон об обнулении сроков Путина).

Это означает, что в случае победы на следующих президентских выборах, Лукашенко может находиться у власти до 2035 года.

Порвать или выбросить бюллетень: позиция демократических сил

«Референдум - это обман и преступление, в котором нас убеждают принять участие», -написано на сайте платформы «Голос», собирающейся вести независимый подсчет голосов на референдуме.

«Нам предлагают ложный выбор между новой и старой Конституцией. На самом деле это выбор между Лукашенко и Лукашенко».

Перед началом референдума демократические силы во главе со Светланой Тихановской призвали белорусов прийти на участок и испортить бюллетень. С призывом принять участие в голосовании ранее обратилась из тюрьмы одна из лидеров протеста Мария Колесникова.

«На цифры мы не влияем, они уже написаны, - говорит Лебедько. - Но в отношении легитимности, я считаю, что и международное и внутреннее непризнание итогов этого референдума будут высокими».

Совместно со штабом Светланы Тихановской, Анатолий Лебедько принимал участие в разработке Конституции новой Беларуси - альтернативной той, что предлагают власти. Лебедько надеется, что именно эта Конституция станет основным законом будущей Беларуси.

А пока оценивать, что будет записано в любом правовом документе в белорусских реалиях бессмысленно, считает Артем Проскалович, потому что «и [действующую] Конституцию режим с легкостью не соблюдает».