Фирма Elektrilevi объявила о повышении цен с 1 июня

«В конце прошлого года предприятие по передаче электроэнергии Elering сообщило о 17-процентном росте стоимости своей услуги с 1 апреля этого года. Это изменение означает для Elektrilevi дополнительные расходы в размере 12,1 млн евро. Поскольку на долю услуги передачи основной передающей сети приходится примерно 35% платы за сеть Elektrilevi, это повышение цены напрямую влияет на стоимость сетевой услуги», - объяснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Вторая причина изменения цен — подорожание электроэнергии. Электрическая сеть также нуждается в электроэнергии для ежедневной работы и эти расходы увеличились для Elektrilevi на 48%. «Если на рынке электроэнергии произойдет долгосрочная стабилизация и снижение цен на электроэнергию, Elektrilevi также как можно скорее пересмотрит сетевые тарифы и снизит цены», - пообещал Хярм.

В-третьих, изменение цен связано с принятой Рийгикогу в конце прошлого года поправкой к Закону о конкуренции, согласно которой сетевые предприятия должны начать платить Департаменту конкуренции плату за надзор в размере 0,2% от дохода от продаж. «Для Elektrilevi это будет означать выплату в этом году в размере полумиллиона евро», - уточнил Хярм.

Поскольку значительная часть увеличения сетевой платы обусловлена повышением биржевой цены на электроэнергию, Elektrilevi ищет решения для снижения ценового риска на электроэнергию.

«Фирма Elektrilevi постоянно искала решения для предотвращения роста цен без ущерба для качества сети. За пять лет нам удалось сократить количество сбоев на треть и подключить к сети более 10 000 производителей электроэнергии (например, солнечных электростанций), тем самым поддержав зеленый поворот. В 2021 году мы улучшили у более чем 69 000 клиентов надежность снабжения, эта работа продолжается», - заверил Хярм.

В 2021 году Elektrilevi реконструировала более 600 километров линий и 200 подстанций. Запланировано обновление сети среднего напряжения в Рийспере, Йыгева, Пыльтсамаа, Пярну в районе Папинийду и Муствеэ, а также в окрестностях Тюри, Ныва, Вабла, Аудру, Лыпе, Кихельконна, Ориссааре, Эльва, Тырва, Нуйа, Вигала и Выру.