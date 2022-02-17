Лийметс в Вашингтоне: Россия должна немедленно смягчить созданный ею же кризис

Лийметс встретилась с Блинкеном, чтобы обсудить с ним текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе, меры по сдерживанию и превентивной обороне, предпринимаемые на восточном фланге НАТО, а также состояние отношений между Эстонией и США.

Стороны обменялись также информацией о том, как развиваются в мире общие демократические ценности, в том числе, в рамках руководимой США инициативой Summit for Democracy в этом году.

«Отношения Эстонии и США складываются замечательно, я очень рада, что наше успешное сотрудничество только расширяется, - подчеркнула на встрече министр иностранных дел Лийметс. - Мы высоко ценим недавнее решение руководящей силы в НАТО, США увеличить свое присутствие в Европе, что очень важно для нашей безопасности».

Обсуждая со своим американским коллегой действия России, министр иностранных дел Лийметс указала на важность единых действий НАТО и Европейского Союза.

«Российская Федерация должна немедленно предпринять шаги по смягчению вызванной ею кризисной ситуации. В том числе, отвести все свои воинские соединения и вооружения от границ с Украиной и территории Белоруссии на свои места постоянной дислокации — и обратиться к поиску дипломатического решения ситуации посредством диалога, предлагаемого США, НАТО и ОБСЕ. Мы также призываем Белоруссию выполнять взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ и других международных обязательств — и воздержаться от дальнейшего нагнетания напряженности», - подчеркнули Лийметс и Блинкен.

Отметив приверженность Вашингтона пятой статье договора о НАТО, министры иностранных дел подчеркнули, что США и Эстония продолжат регулярные консультации на стратегическом уровне о безопасности в Балтийском регионе.

Затронув тему столетнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Эстонией и США в 2022 году, министры в совместном заявлении подчеркнули, что обе страны и в последующем столетии сохранят близкие партнерские отношения и усилия по защите общих ценностей.

Министры декларировали обещание работать во имя того, чтобы укреплять международный мир и безопасность, демократию, принципы правового государства, права и основные свободы человека.