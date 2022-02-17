На голову пожилой женщины упало дерево
Вчера, 16 февраля, в 14:53 спасатели получили вызов в деревню Мындвере в волости Кардина, где в лесу на голову 68-летней женщины упало дерево.
Вчера, 16 февраля, в 14:53 спасатели получили вызов в деревню Мындвере в волости Кардина, где в лесу на голову 68-летней женщины упало дерево.
В Идаском спасательном центре сообщили, что сотрудники скорой помощи стали оказывать первую помощь пострадавшей уже на месте. Так как в лесу было много снега, ее положили на специальную спасательную доску, которую обычно используют для спасения на воде и льду, и потащили к месту, где находился автомобиль медиков. В общей сложности спасатели преодолели таким образом более полукилометра. В 15:45 пострадавшая была в машине скорой помощи и ее повезли в столичную больницу.
По первоначальным данным, женщина рубила сухостой. Дерево, которое упало ей на голову, было наполовину сухим, но все-таки нанесло травму.