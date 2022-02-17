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На пожилую женщину упало дерево

Скорая помощь занимается пострадавшей женщиной. ФОТО: Päästeteenistus

Вчера, 16 февраля, в 14:53 спасатели получили вызов в деревню Мындвере в волости Кардина, где в лесу на 68-летнюю женщину, задев ее голову, упало дерево.

В Идаском спасательном центре сообщили, что сотрудники скорой помощи стали оказывать первую помощь пострадавшей уже на месте. Так как в лесу было много снега, ее положили на специальную спасательную доску, которую обычно используют для спасения на воде и льду, и потащили к месту, где находился автомобиль медиков. В общей сложности спасатели преодолели таким образом более полкилометра. В 15:45 пострадавшая была в машине скорой помощи и ее повезли в столичную больницу.

Транспортировка пострадавшей. ФОТО: Päästeteenistus

По первоначальным данным, женщина рубила сухостой. Дерево, которое упало на нее, было наполовину засохшим, но все-таки травмировало ее голову.

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