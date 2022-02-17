Европарламент одобрил новый пакет макрофинансовой помощи для Украины
Европейский парламент проголосовал "за" предложение Европейской комиссии предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.
Европейский парламент проголосовал "за" предложение Европейской комиссии предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.
Соответствующий результат голосования был объявлен в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента. Проголосовало 694 депутата, из которых "За" - 598, "против" - 55, остальные - воздержались.
Далее макрофинансовая помощь должна быть одобрена Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале.
Как сообщалось ранее, Европейская комиссия 1 февраля приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в сумме 600 млн евро безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.
11 февраля это решение было утверждено Советом ЕС на уровне послов. "Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены (ЕС) готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии, чтобы эта помощь без промедления поступила в Украину", - прокомментировал решение председательствующий в Совете ЕС министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.