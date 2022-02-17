Европарламент одобрил новый пакет макрофинансовой помощи для Украины

Соответствующий результат голосования был объявлен в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента. Проголосовало 694 депутата, из которых "За" - 598, "против" - 55, остальные - воздержались.

Далее макрофинансовая помощь должна быть одобрена Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия 1 февраля приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в сумме 600 млн евро безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.