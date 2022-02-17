Коронавирус диагностирован у 6499 жителей Эстонии, еще девять скончались

По состоянию на утро 17 февраля, в больницах находится 531 пациент с коронавирусом. Из них 298 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 197 человека, или 66,1% не были вакцинированы, а 101, или 33,9% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 7,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 96 новых историй болезни, из которых в 46 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 45 пациента с симптомами COVID-19. Скончались девять человек с коронавирусом: 53-летняя женщина, 69-летний мужчина, 71-летний мужчина, 72-летняя женщина, 77-летний мужчина, 79-летний мужчина, 84-летняя женщина, 91-летний мужчина и 96-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 314,4 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 491,9 невакцинированных в день.