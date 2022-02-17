Ночные автобусы из Петербурга в Таллинн станут ежедневными

Расширение, в первую очередь, коснулось ночных автобусов в Таллинн, которые вместо трех раз в неделю станут совершать ежедневные рейсы в 23:15 из Санкт-Петербурга в столицу Эстонии.

На ночные отправления выйдут автобусы Lux Express Lounge, рассчитанные на 45 мест (в салонах других автобусов компании 56 мест). 15 кресел в этих автобусах находятся в более комфортной зоне Lounge и располагаются по принципу 2+1 (в каждом ряду 2 с одной стороны и 1 с другой).

Из Таллинна Lux Express Lounge теперь будет отправляться в Санкт-Петербург ежедневно в 11:15.

Линия между Санкт-Петербургом и Таллинном сейчас самое динамично развивающееся российское направление Lux Express. За первые две недели февраля объем продаж на маршруте вырос на 15% по сравнению со второй половиной января.

В январе-феврале автобусы Lux Express совершат 350 отправлений между городами. При этом как минимум 10 рейсов Lux Express в месяц распродаются полностью.