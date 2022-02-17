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Все повара школы заболели, на помощь пришли родители

Школьная столовая. Иллюстративное фото. ФОТО: Mailiis Ollino

Поскольку в школе Меремяэ, Сетомаа, все повара заболели, местная община пришла на помощь школьной семье, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Все повара школы Меремяэ больны. Если вы знаете кого-то, кто может прийти нам на помощь, то мы быстро просим информация», — написала школа в среду в социальных сетях. Через несколько часов последовало продолжение: «Спасибо сочувствующим! У нас замечательные родители, и, кажется, эта неделя спасена».

Директор школы Меремяэ Кристи Пыльдоя в среду днем ​​сообщила Lõuna-Eesti Postimees, что в данный момент проблема решена, и до конца недели у них есть работники.

«В то же время мы должны быть готовы ко всевозможным неожиданностям в данный момент, поэтому я пока не осмеливаюсь радоваться. Утром я опубликовала пост в социальных сетях, и помощь предложили родители и другие связанные со школой люди. Особенностью школьной кухни Меремяэ является то, что помимо школы мы также готовим еду для групп детского сада и домов призрения, а также организуем доставку еды нуждающимся. Таким образом, работа кухни затрагивает почти 100 едоков», — сказала Пылдоя.

Директор добавил, что персонал на следующую неделю есть, а школьные каникулы также принесут небольшое облегчение.

В школе Меремяэ работает один повар и два помощника повара, один из которых — на полную ставку, а другой — на полставки.

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