В Ласнамяэ возобновляют традицию празднования Масленицы

«Я рада, что в этом году в начале весны мы вновь можем пригласить жителей Ласнамяэ на традиционное празднование Масленицы. Увы, в последние годы эта традиция прервалась в связи с распространением COVID-19, но теперь мы можем возобновить организацию этого мероприятия для всей семьи, и поэтому я приглашаю всех в парк Паэ», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На месте можно будет насладиться выступлениями ансамблей народной песни и танца, а также приобрести вкусную масленичную еду: например, выпечку, блины и т.п. Также можно принять участие в хороводе, а дети смогут принять участие в интересных мастерских и бесплатно покататься на пони. Кульминаций мероприятия станет сожжение чучела.