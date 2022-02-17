ABB получила заказ на разработку космической технологии, которая изменит мир

Мультиспектральные съемочные системы собирают данные в широком спектре на определенных световых частотах, а сеть спутников EarthDaily Constellation будет способна обеспечить высококачественные изображения в 22 спектральных полосах с разрешением до пяти метров.

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с ABB в разработке новаторской системы EarthDaily Constellation, которая обеспечит беспрецедентный ежедневный глобальный охват с чрезвычайно высоким научным качеством изображения, — сказал генеральный директор EarthDaily Anatlytics Дон Осборн. — Современные спутниковые системы наблюдения Земли обеспечивают либо высокое качество изображения при малом покрытии, либо низкое качество изображения при большом покрытии. EarthDaily Constellation обеспечит высокое качество изображения и богатое разнообразие спектральных полос с ежедневным глобальным охватом — то, чего раньше никогда не было. Многолетний успех ABB в области космических датчиков и мониторинга Земли дает нам не только лучшие в своем классе технологии, но и уверенность, которая исходит из тесного сотрудничества с ведущей технологической компанией».

Когда технология ABB будет установлена на спутниках, то, вращаясь вокруг Земли, спутники будут постоянно передавать изображения поверхности суши и крупных морских территорий. Затем система анализа на основе искусственного интеллекта EarthDaily Anatlytics будет обрабатывать данные, собранные с этих изображений, на основе любых зарегистрированных изменений и создавать практическое сведения о состоянии экосистем Земли, а также о последствиях и развитии изменения климата.

Помимо обзора изменения климата, данные могут помочь ученым решить другие важные задачи — от мониторинга здоровья сельскохозяйственных культур до прогнозирования траекторий лесных пожаров. Собранные данные предоставляют ценную информацию, которая поспособствует внедрению положительных экологических мер, в том числе по охране природы и рациональному использованию ресурсов.

«ABB гордится тем, что участвует в проекте EarthDaily Constellation, целью которого является изменение восприятия естественных и антропогенных изменений на Земле, — сказал руководитель отдела технологий измерения и анализа компании ABB Жак Мульбер. — Наша современная технология мультиспектральной съемки является результатом богатых знаний в области промышленного анализа и более чем двадцатилетнего опыта работы в космических программах».