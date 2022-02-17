ABB получила заказ на разработку космической технологии, которая изменит мир

ABB получила заказ на разработку космической технологии, которая изменит мирСделка на 30 млн долларов
Компания ABB Grupp получила от EarthDaily Analytics Corp., канадской компании, занимающейся данными и анализом, заказ на 30 миллионов долларов на разработку и производство мультиспектральных съемочных систем нового поколения. Планируется, что съемочные системы будут установлены на десяти спутниках на орбите Земли. С их помощью можно будет отслеживать изменения в окружающей среде почти в реальном времени.