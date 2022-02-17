Подготовка пляжа Пикакари к сезону началась с установки тренажеров

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, важно, чтобы и в дальнейшем строящиеся спортивные площадки подходили не только тем, кто может выполнять относительно сложные упражнения, такие как подтягивания или отжимания на брусьях. «Важно, чтобы в общем пользовании были тренажеры, на которых могли бы заниматься, например, пожилые или менее подготовленные люди, - сказала Мануэла Пихлап. - Силовые тренировки и поддержание тонуса мышц нужно людям в любом возрасте, с этим расчетом и установлены новые тренажеры».