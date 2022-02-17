Подготовка пляжа Пикакари к сезону началась с установки тренажеров
На пляже Пикакари уже началась подготовка к пляжному сезону — готова спортивная площадка, на которой смогут заниматься люди с разной степенью подготовки.
На пляже Пикакари уже началась подготовка к пляжному сезону — готова спортивная площадка, на которой смогут заниматься люди с разной степенью подготовки.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, важно, чтобы и в дальнейшем строящиеся спортивные площадки подходили не только тем, кто может выполнять относительно сложные упражнения, такие как подтягивания или отжимания на брусьях. «Важно, чтобы в общем пользовании были тренажеры, на которых могли бы заниматься, например, пожилые или менее подготовленные люди, - сказала Мануэла Пихлап. - Силовые тренировки и поддержание тонуса мышц нужно людям в любом возрасте, с этим расчетом и установлены новые тренажеры».
Уличный тренажерный зал на пляже Пикакари находится по адресу Пальяссааре-теэ, 46. На площадке с тренажерами есть скамья для тренировки пресса, два тренажера на жим от груди, скамья для жима бицепса, тренажер для тренировки спины (тяга к поясу), тренажер для разгибания ноги стоя, скамья для тренировки мышц пресса и нижней части спины, брусья и скамья для жима от плеч. Работы выполнил Tiptiptap OÜ.
Старейшина района Мануэла Пихлап просит использовать оборудование ответственно и о случаях вандализма сообщать районной управе. «Пикакари и Пальяссааре - популярные места отдыха таллиннцев, и мы стремимся постепенно добавлять туда приятные и полезные возможности для досуга. Например, на детской площадке Пикакари весной появится новый игровой корабль», - сказала Пихлап.